Актриса Волкова резко высказалась об уехавшей в Латвию Хаматовой

Внезапный отъезд из России в Латвию Чулпан Хаматовой вызвал массу обсуждений в среде актёров. Своим мнением поделилась и коллега звезды Екатерина Волкова, которая обвинила её в корыстных интересах.

Волкова в беседе с "КП" назвала поступок Хаматовой явным "лицемерием" и "отчаянным предательством", отметив, что у Чулпан немало заслуг и перед народом, и перед первыми лицами, и она оценена по своим поступкам.

По мнению Волковой, слово "волнительно", которого нет в русском языке, можно употреблять артистам, построившим в Латвии дом, и вынужденным с заламыванием рук спасать недвижимость.

Ранее Чулпан Хаматова публично сообщила о своём отъезде в Латвию, объяснив, что дом находится в лесу. При этом уточнять, что это деревянный коттедж площадью в 200 квадратных метров в экопоселке для миллионеров на берегу озера в 80 км от Риги, актриса не стала.