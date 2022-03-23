Фанаты обвинили Каменских в показных волнениях за Украину: "Фальшивая патриотка"

Украинская исполнительница Настя Каменских рассказала своим фанатам, что планирует принять участие в мероприятии, посвящённом борьбе с расизмом, которое пройдёт при поддержке ООН.

Певица подчеркнула, что гордится, что её пригласили на такое важное событие по ликвидации расовой дискриминации, на котором будет даже дочь Мартина Лютера Кинга.

«Каждая жизнь ценна независимо от нации, языка или религии. Нам необходимо говорить об этом», — написала Каменских.

Однако подписчики напомнили артистке, что она так много говорила о партиотизме, во всеуслышание называя себя гражданской Украины и показательно переживая на публику происходящее у себя на родине, находясь в это время в тёплых краях за границей.

«Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом»; «Настя, а как живется с Потапом в горячих краях? Крысы продажные»; «Лучше бы на Украину с мужем вернулись. Большинство звезд, особенно мужчин, там, а вы зассали», — возмутились пользователи.

Недавно сообщалось, что Каменских вместе с супругом Потапом находится в Испании. Певица рассказывала фанатам, что давно мечтала посетить Мадрид, и не видит причин, чтобы теперь отказаться от запланированной поездки.