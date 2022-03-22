Продюсер объяснил, почему Лободе и Галкину "ничего не светит" на Западе

Многие российские звёзды в спешном порядке уехали из страны за рубеж с началом спецоперации на Украине. Почти все они говорят, что их отъезд — это не более чем запланированный отпуск, но это звучит не слишком убедительно.

По мнению продюсера Сергея Лаврова, на успешную карьеру за границей сбежавшим российским знаменитостям рассчитывать не стоит.

В частности, Лавров объяснил, почему успешные у себя на родине певица Светлана Лобода и шоумен Максим Галкин не смогут добиться даже десятой доли своей славы за границей.

"Лободе, думаю, будет очень сложно: девушка уже в годах, есть вопросы и к языку, и к произношению", — объяснил Лавров в беседе "КП".

По мнению продюсера, Максиму Галкину на чужбине придётся ещё сложнее, чем Лободе, потому, что он является артистом разговорного жанра, а значит, должен идеально должен владеть языком той страны, в которой планирует выступать.

После начала российской спецоперации на Украине многие российские знаменитости в спешном порядке уехали из страны, говоря, что "уезжают в запланированный отпуск", но скоро непременно вернутся. Среди покинувших Россию значатся Алла Пугачёва, Семён Слепаков, певица Жасмин, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валерий Леонтьев, Рената Литвинова, Ксения Бородина, Эммануил Виторган и другие.