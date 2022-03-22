Эмигрировавшей из России Чулпан Хаматовой предложили работу в Латвии

Российская актриса Чулпан Хаматова, общественница, учредившая благотворительный фонд "Подари жизнь" покинула Россию на фоне спецоперации на Украине, выбрав местом жительства Латвию.

В вышедшем на днях интервью, которое Хаматова дала журналистке Екатерине Гордеевой, она рассказала, что боится возвращаться обратно в Россию из опасения попасть в тюрьму за свою позицию по поводу спецоперации, а "потерять совесть" — это не про неё.

У Хаматовой, находящейся в Латвии, денежные запасы скоро подойдут к концу, поэтому вопрос с поиском работы стоит как никогда остро. Накоплений у актрисы, по её словам, оставалось на 3-4 месяца, поэтому предложение о работе от главного режиссёра Нового Рижского театра Алвиса Херманиса сейчас для неё как нельзя кстати.

Херманис, уже работавший ранее с артисткой над спектаклем "Горбачёв", предложил ей играть в своём театре.

"Скоро Чулпан Хаматова будет участвовать в наших шоу. На начальном этапе — на родном языке", — рассказал Херманис, которого цитирует kp.ru.

После начала российской спецоперации на Украине многие российские знаменитости в спешном порядке уехали из страны, говоря, что "уезжают в запланированный отпуск", но скоро непременно вернутся. Среди покинувших Россию значатся Алла Пугачёва и Максим Галкин, Иван Ургант, Семён Слепаков, певица Жасмин, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валерий Леонтьев, Рената Литвинова, Ксения Бородина, Эммануил Виторган и другие.