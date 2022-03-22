Российская исполнительница Вера Брежнева, как и многие другие звёзды, покинула Россию, но отправилась не в Израиль или Прибалтику, как они, а в Польшу.
Артистка сообщила, что приехала за границу не отдыхать, а работать – она занимается волонтёрской деятельностью, трудясь на складе и помогая распределять гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Певица добавила, что взяла с собой дочь, которая ей помогает.
«Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно», — написала Брежнева в Instagram*.
Не все поклонники бывшей солистки группы «ВиаГРА» разделили её рвение. Подписчики напоминают певице, что именно российская сцена сделала её знаменитой, и именно в РФ она получала большие деньги за свои выступления, хотя она сейчас об этом предпочитает умалчивать. Артистку называли в комментариях «продажной» и «лживой», поэтому она решила отключить возможность комментирования в своих соцсетях.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины. Во время спецоперации огромное количество жителей Украины приехало и продолжает приезжать в Россию и страны Европы в качестве беженцев.
Instagram* - запрещённая в России экстремистская организация
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