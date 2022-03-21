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Автор Елена Федорова

На Украине призвали лишить Баскова и Киркорова звания "Народный артист Украины"

Шоу-бизнес

На Украине призвали лишить звания "Народный и заслуженный артист Украины" Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звёзд, которые поддержали проведение спецоперации России на Украине. По этому вопросу комитет Верховной Рады обратился к лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

На Украине призвали лишить Баскова и Киркорова звания "Народный артист Украины"

Рада проинформировала об этом в своём Telegram-канале.

"Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград — почётных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины": Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Герелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий", — сообщается в публикации.

Ранее Басков выступил с пламенной речью в защиту спецоперации на Украине. Певец объяснил, почему Россия действует в рамках устава ОНН. Он заметил, что цель объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе и демилитаризация Украины, а значит — защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова
Темы россия украина игорь крутой николай басков верховная рада филипп киркоров светлана лобода владимир зеленский
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