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Автор Светлана Нерадовская

Молодая жена Диброва попрощалась и объявила о начале новой жизни

Шоу-бизнес

Полина Диброва, молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, как и многие другие знаменитости, с грустью и ностальгией попрощалась с Instargam, не скрывая, что она безумно расстроена блокировкой самой известной социальной сети.

Молодая жена Диброва попрощалась и объявила о начале новой жизни

"Прощай, любимый Инстаграм. Я помню первую публикацию здесь. Не думала что так скоро вынуждена буду сделать завершающую. Я жила с вами практически девять лет. Мне безумно грустно прощаться. Нужно начинать новую жизнь… Люблю вас", — добавила 32-летняя Диброва.

Известно, что семье Дмитрия Диброва пришлось в спешном порядке прилететь в России с Мальдив, где они наслаждались отдыхом. Четвёртая супруга Диброва призналась, что отдых у них получился на неделю короче запланированного, и вместо 17 дней они смогли отдохнуть лишь десять.

"Наш экстренный отъезд связан только с работой авиакомпании. Мы улетели не по своей вине. Вернулись вывозным рейсом. Деньги в долларах по новому курсу… Очень приятный поступок от принимающей стороны", — рассказала Полина Диброва.

Жена шоумена добавила, что отель пообещал вернуть им деньги за неделю, которую они не смогли доотдыхать. Это ощутимая сумма, учитывая то, что весь отдых стоил Дмитрию Диброву 2,5 миллиона рублей.

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Блокировка Инстаграм в России. Что делать прямо сейчас?
Автор: Светлана Нерадовская
Темы полина диброва дмитрий дибров
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