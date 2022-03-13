Молодая жена Диброва попрощалась и объявила о начале новой жизни

Полина Диброва, молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, как и многие другие знаменитости, с грустью и ностальгией попрощалась с Instargam, не скрывая, что она безумно расстроена блокировкой самой известной социальной сети.

"Прощай, любимый Инстаграм. Я помню первую публикацию здесь. Не думала что так скоро вынуждена буду сделать завершающую. Я жила с вами практически девять лет. Мне безумно грустно прощаться. Нужно начинать новую жизнь… Люблю вас", — добавила 32-летняя Диброва.

Известно, что семье Дмитрия Диброва пришлось в спешном порядке прилететь в России с Мальдив, где они наслаждались отдыхом. Четвёртая супруга Диброва призналась, что отдых у них получился на неделю короче запланированного, и вместо 17 дней они смогли отдохнуть лишь десять.

"Наш экстренный отъезд связан только с работой авиакомпании. Мы улетели не по своей вине. Вернулись вывозным рейсом. Деньги в долларах по новому курсу… Очень приятный поступок от принимающей стороны", — рассказала Полина Диброва.

Жена шоумена добавила, что отель пообещал вернуть им деньги за неделю, которую они не смогли доотдыхать. Это ощутимая сумма, учитывая то, что весь отдых стоил Дмитрию Диброву 2,5 миллиона рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен