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Автор Игорь Буккер

Милонов предсказал, что ждет уехавших из России знаменитостей

Шоу-бизнес

Уехавших эстрадных исполнителей, когда идет спецоперация по денацификации, осуждают не только их коллеги. Достается и прочим селебрити. Причем не только от общественности. Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что, планирующие возвращение артисты, когда ситуация уляжется, должны понимать: их карьера в России уже не будет прежней.

Милонов предсказал, что ждет уехавших из России знаменитостей

«Десятки тысяч людей, которые говорили “я политикой не интересуюсь”, оказались в заложниках у этой политики. Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время и продолжить делать то, что еще возможно делать», - призналась Ксения Анатольевна в выпуске своего YouTube-шоу “Осторожно: Собчак”.

Певица Наталья Штурм поставила на вид блогерше ее самолюбование, политические провокации и страсть к комфортной жизни.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru подытожил: «Они трусы и надеются, что все восстановится, что их фонограмма снова включится за большие бюджетные деньги. Но я думаю, что не включится и места им не будет ни на экранах, ни на сцене».

В данном случае, слово «артисты» в понимании депутата следует воспринимать в более широком (и отрицательном) смысле, а не в узком, как представителей (массовой) культуры.

 

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