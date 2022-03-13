EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Тело модели Гретты Ведлер обнаружили спустя год

Шоу-бизнес

Труп модели Гретты Ведлер, которая исчезла год назад в столице, нашли в Липецке: внутри чемодана, спрятанного в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве 23-летней девушки задержан.

Тело модели Гретты Ведлер обнаружили спустя год

В 2021 году знакомый Ведлер обратился в полицию с заявлением о том, что Гретта перестала выходить на связь с 24 февраля и не возвратилась в свой номер, который снимала в отеле на улице Лесная в Москве. Приятель модели рассказал, что у той были близкие отношения с неким мужчиной, который якобы похитил у нее 150 тыс. рублей и угрожал убийством, если она обратится в правоохранительные органы. После этого манекенщица переехала жить в гостиницу.

13 февраля в Пенсильвании возле автомагистрали было обнаружено тело бывшей модели, финалистки конкурса Мисс Манхеттен и Мисс "Леди Либерти" Ребекки Ландрит. В убийстве подозревают водителя грузовика, который утверждает, что не был знаком с убитой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Буккер
Sberbank
Новости
Штурм об уехавшей из РФ Собчак: "Ты не патриот, ты не любишь свою Родину!"
Тело модели Гретты Ведлер обнаружили спустя год
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрела больницы в Волновахе
Трамп рассказал, как действовать для выхода из мирового кризиса: "Будет хуже"
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Полковник Баранец "проболтался" о стратегии ВС РФ на Украине
Басурин: участники "Правого сектора"* бежали из Мариуполя в Запорожскую область
Минобороны: войска РФ отбили ещё четыре населённых пункта на Украине
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Шеремет: Зеленский обязан выполнить шесть важных пунктов для выхода из кризиса
Популярное
Общество
Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами

Телеведущий Дмитрий Нагиев намекнул о своей эмиграции, устроив для подписчиков целое представление с бритьём.

Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Политика. Новости и аналитика
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Прибалтика
Латвия рискует попасть под каток денацификации
Общество
Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть
Анжела Якубовская Будущее России и мира с точки зрения сакральной геометрии Анжела Якубовская Ирина Шлионская Вампирами рождаются, а не становятся, считают эксперты Ирина Шлионская Любовь Степушова Латвия рискует попасть под каток денацификации Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Байден заявил об отправке военных США к границам России: "Будет Третья мировая"
Мир. Новости мира
Spiegel: санкции против России ведут к расколу Европы
Зеленский объяснил, что для Украины будет считаться победой
Мир. Новости мира
Зеленский объяснил, что для Украины будет считаться победой
Последние материалы
Трамп рассказал, как действовать для выхода из мирового кризиса: "Будет хуже"
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Полковник Баранец "проболтался" о стратегии ВС РФ на Украине
Басурин: участники "Правого сектора"* бежали из Мариуполя в Запорожскую область
Минобороны: войска РФ отбили ещё четыре населённых пункта на Украине
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Шеремет: Зеленский обязан выполнить шесть важных пунктов для выхода из кризиса
Минобороны: боевики "Айдара"* удерживали заложников в монастыре
Макрон сделал заявление по Украине, запутался и сам себя опроверг
"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников