Тело модели Гретты Ведлер обнаружили спустя год

Труп модели Гретты Ведлер, которая исчезла год назад в столице, нашли в Липецке: внутри чемодана, спрятанного в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве 23-летней девушки задержан.

В 2021 году знакомый Ведлер обратился в полицию с заявлением о том, что Гретта перестала выходить на связь с 24 февраля и не возвратилась в свой номер, который снимала в отеле на улице Лесная в Москве. Приятель модели рассказал, что у той были близкие отношения с неким мужчиной, который якобы похитил у нее 150 тыс. рублей и угрожал убийством, если она обратится в правоохранительные органы. После этого манекенщица переехала жить в гостиницу.

13 февраля в Пенсильвании возле автомагистрали было обнаружено тело бывшей модели, финалистки конкурса Мисс Манхеттен и Мисс "Леди Либерти" Ребекки Ландрит. В убийстве подозревают водителя грузовика, который утверждает, что не был знаком с убитой.