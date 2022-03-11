"Это её право": Волочкова вступилась за уехавшую из России Пугачёву

Отъезд певицы Аллы Пугачёвой вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным за рубеж — это лечение или отпуск, но никак не эмиграция. Такое мнение высказала известная балерина Анастасия Волочкова.

По её словам, Пугачёва доказала верность и преданность России своим творчеством, а также тем, что она действительно человек-легенда, поэтому у неё есть право быть там, где она захочет.

"Это великий человек. Она может делать то, что захочет, и быть там, где считает нужным. В России или не в России. Это её абсолютнейшее право", — цитирует Волочкову издание Teleprogramma.pro.

Балерина добавила, что Алла Борисовна это светлая и невероятно добрая личность, которая всегда оказывала ей поддержку. Кроме того, Волочкова заявила, что просто обожает и любит Пугачёву и желает ей радости и здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Примадонна российской эстрады находится в Израиле. Однако после обращения священника Андрея Ткачёва она выступила с опровержением, пообещав вернуться и разобраться с ним лично.

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