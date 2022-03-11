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Автор Игорь Буккер

Иосиф Пригожин объяснил отъезд сына Валерии в Швейцарию

Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин, отчим старшего сына певицы Валерии, объяснил отъезд Артемия Шульгина тем, что тот долгое время прожил в Швейцарии и не желает возвращаться на историческую родину. Другой пасынок российского продюсера неожиданно исчез из "Инстаграма", но вскоре вновь появился, вызвав своим отсутствием шквал негодования определенной части публики.

Иосиф Пригожин объяснил отъезд сына Валерии в Швейцарию

За Артемия тотчас же заступился Иосиф Пригожин, который довольно жестко осуждает украинских артистов за их лицемерную позицию по отношению к России и проводимой ею спецоперации по денацификации. Правда, не всегда понятно, высказывания представителей артистической богемы Незалежной вызваны искренними чувствами или их понуждают к этому силой.

"Не нужно провоцировать наших людей, которые живут за границей. Они — не предатели. Мы не на войне. Идет спецоперация и попытка предотвратить в будущем серьезные последствия для России. Гражданские лица не должны быть подвержены гонениям. Я выступаю также против остервенелого патриотизма", — приводит высказывание Пригожина сайт Teleprogramma. pro.

Пока пара Валерия и Иосиф Пригожин навещали в Израиле родственников, из соцсетей на некоторое время исчез младший сын Валерии — Арсений Шульгин, который активно ведет свою страничку. 9 марта он вновь появился в Сети с запоздалым поздравлением супруги и дочери с Международным женским днем, объяснив произошедшее неувязками с "Инстаграмом".

Лаконичное поздравление от имени Арсения звучит так: "Девочки, с праздником вас! Последние дни жестко тупила инста".

27-летний Артемий Шульгин - руководитель крупной звукозаписывающей студией The Hana Road Music Group в Монтрё (Швейцария, кантон Во), не часто попадает в светскую хронику. В январе прошлого года он провел новогодние праздники в Москве и Куршевеле, в феврале был замечен на встрече с представителями Warner Music Group Germany и посетил препати Swiss Music Awards.

Внимание репортеров к 23-летнему пианисту и видеоблогеру Арсению Шульгину, несмотря на его музыкальную одаренность, больше всего приковано к личной жизни отпрыска известной фамилии.

 

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Автор: Игорь Буккер
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