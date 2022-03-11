Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что украинские артисты стали популярны благодаря работе в России. Звёзды из "незалежной", по словам продюсера, хорошо обогатились на концертах в РФ.
Продюсер уверен, что Макс Барских, который ранее выступил с антироссийскими высказываниями, всем обязан России. Лавров отмечает, что исполнитель хита "Туманы" за каждый корпоратив в нашей стране получал по 60 тысяч евро.
"Да, Барских без России был никто и звали его никак. Если бы не наша страна, которая дала ему возможность появиться на наших телеканалах, никто бы про него не узнал", — цитирует слова продюсера "КП".
Деятель шоу-бизнеса заявил, что украинские исполнители Потап и Настя Каменских "сумками деньги возили на Украину".
Укорил Лавров и тех звёзд, которые проживают в России и при этом позволяют себе говорить лишнее. Он посоветовал Валерию Меладзе быть осторожнее в своих высказываниях, иначе певец рискует остаться без работы.
После начала спецоперации на Украине в адрес России негативно высказались многие украинские звёзды. Со слезами на глазах обращались к россиянам Светлана Лобода и Настя Каменских.
Макс Барских не стал лить слёзы, а обрушился с ненавистью на Россию и российских звёзд, с которыми раньше сотрудничал. Он запретил артистам РФ петь его песни и отказался возвращать зрителям деньги за отменённые в России концерты.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.