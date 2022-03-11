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Автор Елена Былкина

Продюсер рассказал о заработках украинских артистов в России

Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что украинские артисты стали популярны благодаря работе в России. Звёзды из "незалежной", по словам продюсера, хорошо обогатились на концертах в РФ.

Продюсер рассказал о заработках украинских артистов в России

Продюсер уверен, что Макс Барских, который ранее выступил с антироссийскими высказываниями, всем обязан России. Лавров отмечает, что исполнитель хита "Туманы" за каждый корпоратив в нашей стране получал по 60 тысяч евро.

"Да, Барских без России был никто и звали его никак. Если бы не наша страна, которая дала ему возможность появиться на наших телеканалах, никто бы про него не узнал", — цитирует слова продюсера "КП".

Деятель шоу-бизнеса заявил, что украинские исполнители Потап и Настя Каменских "сумками деньги возили на Украину".

Укорил Лавров и тех звёзд, которые проживают в России и при этом позволяют себе говорить лишнее. Он посоветовал Валерию Меладзе быть осторожнее в своих высказываниях, иначе певец рискует остаться без работы.

После начала спецоперации на Украине в адрес России негативно высказались многие украинские звёзды. Со слезами на глазах обращались к россиянам Светлана Лобода и Настя Каменских.

Макс Барских не стал лить слёзы, а обрушился с ненавистью на Россию и российских звёзд, с которыми раньше сотрудничал. Он запретил артистам РФ петь его песни и отказался возвращать зрителям деньги за отменённые в России концерты.

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Потап и Настя Каменских - Всё пучком
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы шоу-бизнес валерий меладзе настя каменских светлана лобода
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