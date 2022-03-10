Солист группы "Отпетые мошенники" умер в возрасте 50 лет

Солист поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, который выступал под творческим псевдонимом Том Хаос, умер на 51 году жизни, сообщил порталу 78.ru концертный директор музыкального коллектива Линар.

В настоящее время неизвестна причина смерти артиста. Однако известно, что он скончался в Московской области.

Музыкальная группа "Отпетые мошенники" была образована в 1996 году. За это время коллектив, состоящий из Гарика Богомазова, Тома Хаоса и Сергея Аморалова, выпустил семь альбомов. Том Хаос находился в составе группы с момента её основания. "Отпетые мошенники" получили широкую известность после таких хитов, как "Девушки бывают разные", "Люби меня, люби", "А у реки", "Хали-гали" и других.