Миро обвинила Джигана и Самойлову в слишком частом отдыхе: "Опять устали"

Семья рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой опять улетела в отпуск. Сама бизнесвуман в своих соцсетях акцентировала внимание на том, что речь идёт именно о временном отдыхе за границей, а не об эмиграции, как многие могли подумать.

Блогеру Лене Миро не понравился столь часто повторяющийся отпуск звёзд в жарких странах.

"Опять устали. Тем, кому не хватает стабильности, напоминаю об Instagram Самойловой. Что бы ни происходило в мире, женщина, простившая Джигана, летит на отдых с семьей", — отметила Миро на своём сайте lena-miro.ru.

По её убеждению, пара едва ли могла устать от бытовых проблем и холодной Москвы, учитывая ту частоту, с которой она летает в отпуск. По её мнению, более вероятной причиной усталости могло стать постоянное "притворство", с которым пара показывает всем "идеальные отношения", которые на самом деле таковыми не являются.

"Вообще, так часто отдыхают только очень пустые люди. Те, у кого нет никаких увлечений, помимо того, чтобы сфоткать поднос со жрачкой в мальдивском бассике", — с издёвкой заключила автор.

Ранее Миро высмеяла и других звёзд, которые уехали из России в последние дни, в частности, Ксению Собчак и Ксению Бородину.

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