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Автор Евгения Васильева

На Украине сообщили о заочном аресте Баскова: "Вы совершили преступление"

Шоу-бизнес

Украинский суд заявил о заочном аресте российской звезды Николая Баскова. Его обвинили в "пропаганде и оправдании войны".

"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. Украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы", — написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своём Facebook-аккаунте.

Также правоохранитель отметила, что уголовное дело возбудили против певца по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны".

Ранее на Украине по этой же причине заочно арестовали следующих известных российских личностей:

  • продюсера, телеведущую Тину Канделаки,
  • режиссёра Никиту Михалкова,
  • исполнителя Олега Газманова.

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Украинский суд арестовал артиста России Олега Газманова заочно
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
арест россия украина олег газманов тина канделаки николай басков никита михалков
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