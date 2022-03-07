На Украине сообщили о заочном аресте Баскова: "Вы совершили преступление"

Украинский суд заявил о заочном аресте российской звезды Николая Баскова. Его обвинили в "пропаганде и оправдании войны".

"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. Украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы", — написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своём Facebook-аккаунте.

Также правоохранитель отметила, что уголовное дело возбудили против певца по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны".

Ранее на Украине по этой же причине заочно арестовали следующих известных российских личностей:

продюсера, телеведущую Тину Канделаки,

режиссёра Никиту Михалкова,

исполнителя Олега Газманова.

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