Украинский суд заявил о заочном аресте российской звезды Николая Баскова. Его обвинили в "пропаганде и оправдании войны".
"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. Украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы", — написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своём Facebook-аккаунте.
Также правоохранитель отметила, что уголовное дело возбудили против певца по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны".
Ранее на Украине по этой же причине заочно арестовали следующих известных российских личностей:
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