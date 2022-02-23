Народный артист РСФСР Михаил Боярский отреагировал на угрозу введения санкций против футбольного клуба "Зенит".
После признания Россией независимости ДНР и ЛНР разгорелся скандал по поводу немецкого футбольного клуба "Шальке", который много лет финансируется российским "Газпромом".
"Ну пусть попробуют исключить "Зенит", а заодно и деньги "Газпрома" из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют", — цитирует слова Боярского Sport24.
Звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра" поделился своим мнением по поводу решения относительно провозглашения независимости ЛНДР.
"А решение признать ДНР и ЛНР верное, других вариантов не было. Я поддерживаю президента", — выразил свою точку зрения звезда отечественного кинематографа.
23 февраля Министерство финансов США наложило санкции на госкорпорации ВЭБ. Активы "Внешэкономбанка", который выступает главным спонсором ЦСКА, заморозили. Госкорпорация владеет большей частью акций московского клуба.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.