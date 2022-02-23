Шоу Урганта сняли с эфира в день, когда Путин принял решение по Украине

Иван Ургант ранее высказался против войны с братской Украиной.

Шоу "Вечерний Ургант" не вышла в эфир Первого канала 22 февраля. В этот день Совет Федерации одобрил решение о вводе войск России в ЛДНР, Сам шоумен в одной из программы выступил против военного конфликта с Украиной.

Вечерняя программа много лет выходит в эфир каждый вечер с понедельника по четверг за полчаса до полуночи, однако 22 февраля эта традиция была нарушена.

Шоу заменили юбилейным концертом Вячеслава Бутусова. После концерта программа также не вышла в эфир. Так как день рождения певец празднует 15 октября, то можно предположить, что изменение сетки телевещания не было связано с праздничной датой.

Шоу Ивана Урганта ранее уже снимали с эфира в день чекиста. Тогда поклонники шоу тревожились за телеведущего.

"Арестовали?" — вопрошали зрители.

В 2016 году Вячеслав Бутусов в беседе с журналистами издания "Собеседник", отметил, что современная система государственного устройства РФ является "отголосками разрушенной монархии".

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