EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля

Шоу-бизнес

Традиционный праздничный концерт "Служить России" прошёл 21 февраля в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. С Днём защитника Отечества гостей поздравляли актёры Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, певица Зара, рок-группа "Земляне" и ещё ряд артистов.

"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля

Для легендарного коллектива выступление стало не только поздравлением для соотечественников, а и возвращением к истокам. Дело в том, что в 70-х годах "Земляне" были сформированы именно в советском Ленинграде. В прошлом году к действующему составу "Землян" присоединился его "золотой состав" — отцы-основатели группы барабанщик Владимир Киселёв и гитарист Игорь Романов.

В ходе концерта "Служить России" в исполнении "Землян" прозвучал их прославленный хит "Трава у дома" и песня "Поверь в мечту".

Программа насыщена выступлениями, которые очень нравятся зрителям и военным, заметил главный режиссёр БКЗ "Октябрьский" — заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев.

В числе гостей присутствовали

  • ветераны Великой Отечественной войны,
  • участники боевых действий
  • и военнослужащие.

Для них также выступили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов, центр искусств "Эдельвейс" и пианист Алексей Шагаев. Кубанский казачий хор исполнил песни военно-патриотической и исторической тематики.

Кроме того, в рамках концерта военнослужащих поздравили уполномоченный представитель президента Российской Федерации, губернатор города Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа. Значительный вклад при подготовке "Служить России" внесла директор, художественный руководитель БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

В финале на сцену вышел военный духовой оркестр, сыгравший для гостей легендарное произведение.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург
Новости
Собчак проанализировала зловещую дату 22.02.2022 с точки зрения нумерологии
На Украине призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить СП-2
ВС Украины применили "Грады" в Донбассе впервые с 2018 года
"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля
В Раде предложили Зеленскому оставить пост президента
Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"
Эксперт Жарихин сравнил ситуацию с Донбассом с Абхазией и Южной Осетией
Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать
Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР
МИД РФ: время Минских соглашений прошло
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Политика. Новости и аналитика
Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Общество
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Последние материалы
"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля
В Раде предложили Зеленскому оставить пост президента
Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"
Эксперт Жарихин сравнил ситуацию с Донбассом с Абхазией и Южной Осетией
Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать
Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР
МИД РФ: время Минских соглашений прошло
Власти нанесли удар по народной монументалистике
Пригожин считает, что Зеленскому следовало бы оставаться артистом
Экс-глава Генштаба РФ: Британия не будет воевать за Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников