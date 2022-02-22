"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля

Традиционный праздничный концерт "Служить России" прошёл 21 февраля в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. С Днём защитника Отечества гостей поздравляли актёры Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, певица Зара, рок-группа "Земляне" и ещё ряд артистов.

Для легендарного коллектива выступление стало не только поздравлением для соотечественников, а и возвращением к истокам. Дело в том, что в 70-х годах "Земляне" были сформированы именно в советском Ленинграде. В прошлом году к действующему составу "Землян" присоединился его "золотой состав" — отцы-основатели группы барабанщик Владимир Киселёв и гитарист Игорь Романов.

В ходе концерта "Служить России" в исполнении "Землян" прозвучал их прославленный хит "Трава у дома" и песня "Поверь в мечту".

Программа насыщена выступлениями, которые очень нравятся зрителям и военным, заметил главный режиссёр БКЗ "Октябрьский" — заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев.

В числе гостей присутствовали

ветераны Великой Отечественной войны,

участники боевых действий

и военнослужащие.

Для них также выступили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов, центр искусств "Эдельвейс" и пианист Алексей Шагаев. Кубанский казачий хор исполнил песни военно-патриотической и исторической тематики.

Кроме того, в рамках концерта военнослужащих поздравили уполномоченный представитель президента Российской Федерации, губернатор города Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа. Значительный вклад при подготовке "Служить России" внесла директор, художественный руководитель БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

В финале на сцену вышел военный духовой оркестр, сыгравший для гостей легендарное произведение.