Пригожин считает, что Зеленскому следовало бы оставаться артистом

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о роковой ошибке Владимира Зеленского.

Супруг певицы Валерии отметил, что Владимиру Зеленскому следовало бы оставаться актёром и лезть в политику.

"Зеленский когда выиграл выборы, ему надо было встать, поблагодарить людей за доверие, сделать перевыборы и отдать свою позицию, оставаться артистом, творческим человеком. Как президент, если даже абстрагироваться от того, что я гражданин РФ, он просто нулевой, к сожалению", — цитирует слова Пригожина "Пятый канал".

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов на заседании по ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР в своей речи раскритиковал актёрский талант президента Украины Владимира Зеленского.

"Средней руки актёр, которому стоять за седьмой кулисой с алебардой и выходить в третьем отделении”, — заявил лидер коммунистической партии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен