Никита Джигурда показал кадры из Донецка: "Все дома разрушены"

Никита Джигурда приехал в центр ДНР, не испугавшись снарядов и пуль.

Шоумен показал бесстрашие, приехав в эпицентр военного конфликта на Донбассе.

Эпатажный артист показал видео из города, откуда спешно эвакуируют мирное население. Джигурда опубликовал кадры своих бесстрашных прогулок по обезлюдевшим улицам города, в котором ведутся боевые действия.

"Это даже не окраина Донецка, проспект Киевский. На земле осколки. Деревья иссечены как ёлки. Можно поймать осколки в любой момент, поэтому здесь никто не живёт. Вот это всё Донецк, и это всё сделали бизнесмены", — сказал актёр на видео, снимая себя с телефона.

Кадры, по всей видимости, не новые. На видео запечатлено не зимнее время.

"Всего в шести километрах от центра Донецка все дома разрушены и полуразрушены от прицельного огня безбашенных хлопцев, палящих по мирным жителям! Когда-то Киевский проспект блистал своей красотой… Теперь сами видите!" — подписал свой пост Джигурда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен