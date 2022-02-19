Депутат Фёдоров считает, что квартиры жертв COVID-19 пригодятся беженцам из ДНР

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров уверен, что прибывшие беженцы из Донбасса могут компенсировать стране убыль населения из-за пандемии коронавируса.

Квартиры умерших он предложить отдать эвакуированным из ДНР и ЛНР.

"Россия — страна огромная. 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всех работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям", — цитирует слова депутата радиостанция "Говорит Москва".

Новость прокомментировала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

"Потрясающе, почти национализация. Уровень сумасшествия какой-то космический уже", — возмущается журналистка.

Президент РФ распорядился выплатить каждому прибывшему на территорию РФ беженцу по 10 тысяч рублей. В Ростовской области не справляются с наплывом людей из ДНР и ЛНР. Беженцы с утра ожидают размещения сидя на обочинах дорог на чемоданах.

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