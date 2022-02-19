Кабо рассказала о самочувствии Бориса Невзорова незадолго до смерти

Для коллег смерть народного артиста РФ Бориса Невзорова, стала полной неожиданностью. Актриса Ольга Кабо рассказала, как чувствовал себя актёр последнее время.

Скончавшийся от COVID-19 72-летний актёр был полон творческих планов и продолжал работать в театре. В разгар пандемии Борис Георгиевич изолировался, однако коронавирус всё же атаковал пожилого актёра.

Невзоров скончался через месяц после своего 72-го дня рождения. Сначала появилось известие об отмене постановок с участием артиста, следом пришла трагическая новость о его смерти. Зрители помнят актёра по ролям в сериале "Каменская", "София", "Ищейка".

Ольга Кабо играла с маститым актёром в фильме "Журавль в небе" супружескую пару.

Актриса не заметила в актёре каких-либо болезненных признаков. Невзоров выглядел здоровым, поэтому никто не ожидал печального исхода.

"Ничего не предвещало. Он был в форме такой творческой, актерской. Конечно же, соболезнования семье. Я думаю, это такая очень серьезная потеря для театрального мира и для кинематографа, потому что он был действительно очень серьезным артистом", — цитирует слова Кабо Пятый канал.

У актёра осталась дочь Анастасия 2020 года рождения. В том, что знаменитости уходят из жизни после рождения детей интернет-пользователи видят какую-то зловещую закономерность. Сиротой после смерти Бориса Грачевского остался его маленький сын. На момент смерти наследнику основателя "Ералаша" не было ещё и года. Александр Абдулов скончался, когда его дочка была ещё совсем маленькой.

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