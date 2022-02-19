Дизайнер оценил интерьер детской комнаты в замке Галкина: "Для чего?"

Дизайнер объяснила, что не так в детской комнате наследников Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Эксперта удивил непрофессиональный поход к делу оформления помещения.

Специалист в области дизайна интерьеров Оксана Рейская обратила внимание на недочёты оформления в комнате, которую засветил в своём видео супруг Примадонны.

Шоумен показал, как Гарри мастерит "плиту" из сломанного электрического клея-пистолета. В объектив видео попали и фрагменты просторной комнаты на верхнем этаже величественного замка звёздной пары.

Дизайнеру показалось, что помещение мало подходит на роль детской комнаты. Оформление комнаты Рейская оценила как сумбурное. Она выделила несколько недостатков в помещении.

"Классический рисунок обоев, современный диван, который будто случайно тут оказался. Можно было интересно создать интерьер для мальчика: фон или тематику. Понравились яркие красные двери. Очень смело! Правда, непонятно, для чего? Интерьер должен быть связан с другими элементами", — цитирует слова дизайнера BLITZ+.

Ранее юморист показал на видео, как выглядит спальня Примадонны. На кадрах публика увидела пышное супружеское ложе с королевским изголовьем. Почти вся мебель в будуаре народной артистки СССР выполнена в светлых тонах. В комнате Примадонны есть диван, столик, несколько кресел.

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