Бывший жених рассказал о недостатках Волочковой

Банщик Сергей Кузнецов, который недавно расстался с Анастасией Волочковой, в отместку бывшей возлюбленной раскрыл неприглядные стороны звезды балета.

Сергей Кузнецов хотел благородно расстаться с экс-примой Большого театра. Сначала мужчина воздерживался от нападок на экс-возлюбленную. Когда же Волочкова сама начала пренебрежительно высказываться о бывшем женихе, тот тоже нашёл, что предъявить знаменитости.

По мнению балерины, у Сергея были замашки альфонса, так как она полностью оплачивала их совместный отдых на Мальдивах. Шикарный отпуск обошёлся, по словам Анастасии, в два миллиона рублей.

Тратилась Анастасия не только на Сергея, но и на его маленького сына.

Кузнецову показалось, что Волочкова органически не переваривает детей.

"Даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло”, — цитирует слова Сергей "Экспресс-газета".

Управляющий банным комплексом в Подмосковье заметил неприязненное отношение к детям в Волочковой, обратив внимание на то, как она неискренне относится к его сыну.

"Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей. Мне не зря сначала казалось, что это какое-то переигрывание, когда она с сыном моим общается", — объяснил экс-возлюбленный Волочковой.

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