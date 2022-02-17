Александр Гудков три года назад попрощался с холостяцкой жизнью

Поклонники шоумена Александра Гудкова до последнего были уверены, что он является убеждённым холостяком, тем более, что его сценические образы часто бывают нарочито "женоподобными".

Бравшая у Гудкова в 2020 году интервью Ксения Собчак интересовалась матримониальными планами артиста. Тогда он ответил журналистке, что собирается жениться на девушке своей мечты, которой уже сделал предложение со всеми необходимыми атрибутами и прекрасным кольцом. При этом имя своей невесты Гудков называть не стал.

Каково же было удивление поклонников, когда шоумен признался, что уже три года как женат, и уже состоял в браке со своей избранницей на момент интервью с Собчак. В первый раз Гудков рассказал об этом в эфире "Авторадио", в рамках шоу "Поехали". Юморист сам признался, что тогда сказал Собчак неправду.

"Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша", — сказал Гудков.

Шоумен был краток, и не стал больше озвучивать никаких деталей своей семейной и личной жизни, уточнив, что его близкие и так хорошо знакомы с его женой. Журналисты kp.ru выяснили, что избранницей артиста является продюсер Александра Гагаринская.

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