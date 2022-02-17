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Автор Светлана Нерадовская

Вера Алентова рассказала, из-за чего её лицо изменилось до неузнаваемости

Шоу-бизнес

Российская актриса Вера Алентова рассказала, из-за каких хирургических вмешательств её лицо несколько лет назад изменилось до неузнаваемости.

Вера Алентова рассказала, из-за чего её лицо изменилось до неузнаваемости

Темы изменения своей внешности актриса коснулась в своей автобиографии "Всё не случайно". Она вспомнила, что у неё в своё время была назначена консультация с косметологом, который предлагал своим пациенткам колоть в лицо их собственный жир для омоложения. Алентовой не понравилась такая идея улучшить свою внешность, но доктор уговаривал настойчиво, и она, чтобы прекратить этот разговор, сказала, что подумает над его предложением.

И хотя Алентова не хотела подвергать себя этой процедуре, врач всё-таки смог её уговорить, пишет kp.ru.

"Доктор вколол мне чёртов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть", — рассказала звезда фильма "Москва слезам не верит".

Алентова объяснила, что жир исказил черты её лица, сделав нижнюю часть настолько тяжёлой, что она не могла смотреть на себя в зеркало без содрогания.

"Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты", — с ужасом вспоминает актриса.

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Актриса Вера Алентова Изменилась до Неузнаваемости
Автор: Светлана Нерадовская
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