Вера Алентова рассказала, из-за чего её лицо изменилось до неузнаваемости

Российская актриса Вера Алентова рассказала, из-за каких хирургических вмешательств её лицо несколько лет назад изменилось до неузнаваемости.

Темы изменения своей внешности актриса коснулась в своей автобиографии "Всё не случайно". Она вспомнила, что у неё в своё время была назначена консультация с косметологом, который предлагал своим пациенткам колоть в лицо их собственный жир для омоложения. Алентовой не понравилась такая идея улучшить свою внешность, но доктор уговаривал настойчиво, и она, чтобы прекратить этот разговор, сказала, что подумает над его предложением.

И хотя Алентова не хотела подвергать себя этой процедуре, врач всё-таки смог её уговорить, пишет kp.ru.

"Доктор вколол мне чёртов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть", — рассказала звезда фильма "Москва слезам не верит".

Алентова объяснила, что жир исказил черты её лица, сделав нижнюю часть настолько тяжёлой, что она не могла смотреть на себя в зеркало без содрогания.

"Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты", — с ужасом вспоминает актриса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен