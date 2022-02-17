EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Дарья Донцова намекнула, что вновь тяжело больна: "Звоночек звякнул"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская писательница Дарья Донцова призналась, что у неё вновь начались проблемы со здоровьем. Звезда детективного жанра прошла 18 курсов химиотерапии, а также четыре сложнейшие операции за свою жизнь.

Дарья Донцова намекнула, что вновь тяжело больна: "Звоночек звякнул"

Вернулся ли рак, или у писательницы другой недуг она не уточнила, лишь подчеркнула, что намерена лечиться.

"Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас", — цитирует интервью Донцовой в программе "Секрет на миллион" StarHit. — "У нас не принято дома впадать в истерику. Этот итальянский дворик немножко не наш стиль".

Писательница пояснила, что будет обследоваться снова. Донцова призналась, что после победы над онкологией она тщательно следила за своим здоровьем, но новая борьба впереди. Кроме того, автор выступала с лекциями о здоровье женщин и перечисляла пожертвования в благотворительные фонды для борьбы с раком.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
Темы дарья донцова
Новости
Украинка приняла сразу три допинга ради 79-го места в лыжной гонке на Играх-2022
Евродепутат от Эстонии: я бы не стал доверять разведке США
Дарья Донцова намекнула, что вновь тяжело больна: "Звоночек звякнул"
Расписание зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на четверг, 17 февраля
Минфин США заявил о глобальных последствиях санкций против России
Власти Эстонии решили сделать свой народ "немножко украинцами"
Кардиолог Кореневич: "Лучше съесть кусочек сливочного масла, чем это…"
На Украине решили победить русских и войти в ЮНЕСКО при помощи борща
Календарь с датами "вторжения" России предложили создать на Украине
На Украине разгадали суть войны с Россией: "Диверсия"
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что многие страны столкнулись с периодом первой мировой гибридной войны, которая ведётся с помощью скрытых операций.

На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская Василий Амирджанов День святого Валентина опять не угодил единороссам Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Последние материалы
Украинка приняла сразу три допинга ради 79-го места в лыжной гонке на Играх-2022
Евродепутат от Эстонии: я бы не стал доверять разведке США
Дарья Донцова намекнула, что вновь тяжело больна: "Звоночек звякнул"
Расписание зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на четверг, 17 февраля
Минфин США заявил о глобальных последствиях санкций против России
Власти Эстонии решили сделать свой народ "немножко украинцами"
Кардиолог Кореневич: "Лучше съесть кусочек сливочного масла, чем это…"
На Украине решили победить русских и войти в ЮНЕСКО при помощи борща
Календарь с датами "вторжения" России предложили создать на Украине
На Украине разгадали суть войны с Россией: "Диверсия"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников