Дарья Донцова намекнула, что вновь тяжело больна: "Звоночек звякнул"

Российская писательница Дарья Донцова призналась, что у неё вновь начались проблемы со здоровьем. Звезда детективного жанра прошла 18 курсов химиотерапии, а также четыре сложнейшие операции за свою жизнь.

Вернулся ли рак, или у писательницы другой недуг она не уточнила, лишь подчеркнула, что намерена лечиться.

"Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас", — цитирует интервью Донцовой в программе "Секрет на миллион" StarHit. — "У нас не принято дома впадать в истерику. Этот итальянский дворик немножко не наш стиль".

Писательница пояснила, что будет обследоваться снова. Донцова призналась, что после победы над онкологией она тщательно следила за своим здоровьем, но новая борьба впереди. Кроме того, автор выступала с лекциями о здоровье женщин и перечисляла пожертвования в благотворительные фонды для борьбы с раком.