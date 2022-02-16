К Алле Пугачёвой в гости наведался внук Дени Байсаров. Парень приехал не с пустыми руками. Подарок внука растрогал маститую певицу.
Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором Пугачёва радуется презенту, который преподнёс ей средний ребёнок Кристины Орбакайте — Дени Байсаров.
На видео дети Примадонны — Гарри и Лиза — азартно распаковывают подарок 23-летнего племянника.
"Так, сюрприз для Аллы Дени привёз", — комментирует видео Максим Галкин.
"Ой, Алла Борисовна", — восклицает Примадонна, догадавшись, что перед ней её портрет.
"Это постер?" — спросил Максим.
"Да, Это постер из старого ретро-журнала", — объяснил Дени.
Алла Борисовна встречала внука в стильном наряде, состоящем из голубых джинсов и объёмной чёрной кофты, украшенной вышивкой из камней.
"Какой пиджак, какой галстук. По тем времена модная фотография была", — отметила Алла Борисовна.
Портрет оказался двойным. На обратной стороне были собраны многие снимки Примадонны из прошлого.
"Житие!" — прокомментировала Пугачёва обратную сторону портрета.
Игорь Николаев высказался по поводу подарка.
"О, раритетный постер! У меня есть такой!" — написал композитор под постом Галкина.
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