EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

В Сети обсуждают пляжное фото Людмилы Максаковой в купальнике

Шоу-бизнес

Станислав Садальский показал фото 81-летней Людмилы Максаковой в крошечном бикини. Поклонники народной артистки РСФСР восхищены фигурой певицы.

Людмила Максакова
Людмила Максакова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя", который ранее заявлял, что хочет жениться на маститой певице, разместил в своём Instagram-аккаунте два снимка Людмилы Васильевны — в молодости и в преклонном возрасте.

На старом снимке артистка запечатлена в белом купальнике. У актрисы — прекрасная спортивная фигура. Впрочем, возраст не помешал звезде нарядиться в мини-бикини и покрасоваться на пляже. Актриса запечатлена на фоне морского пейзажа в тёмно-синем купальнике и шляпе с широкими полями.

Садальский процитировал под фото Максаковой строчки известной песни.

"Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на десять лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой — чистой-чистой как весенний сад", — написал 70-летний актёр, признавшись, что готов целовать песок, по которому ходила Людмила Васильевна.

Подписчики Садальского похвалили Максакову за хорошую физическую форму.

"Фигурка-то для её возраста просто огонь";

"У дочки бюста побольше";

"Красивые, молодые, счастливые! Людмила Максакова всегда молчит о личном, воспитание не позволяет", — писали в Сети под постом актёра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА | СЕГОДНЯШНЯЯ ЖИЗНЬ И НЕПУТЕВАЯ ДОЧЬ, КОТОРАЯ ВЫБРАЛА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
Автор: Елена Былкина
Темы станислав садальский
Новости
Съёмки "Звёзд в Африке-2" оказались сорваны из-за мощного урагана
В Сети обсуждают пляжное фото Людмилы Максаковой в купальнике
Песков заявил о высокой вероятности попыток Киева решить проблему Донбасса силой
В Кремле одобрили послание Байдена к народу РФ и попросили обратиться к Украине
В МОК ответили на сравнение Валиевой и попавшейся на марихуане американки
Как работает Кремль на фоне слухов о "вторжении" на Украину, рассказал Песков
The Sun стоит на своём: "вторжению РФ" на Украину быть. Но, может, не сегодня
Симоньян задалась вопросом, гений ли Семён Слепаков
Битва Пекина и Вашингтона — борьба за элиты Китая
Британская газета Mirror о "нападении" России: путинский дедлайн на 3 ночи истёк
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Безлюдные похороны Зинаиды Кириенко возмутили поклонников актрисы
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Ирина Шлионская Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев Ирина Шлионская Любовь Степушова Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Последние материалы
В Кремле одобрили послание Байдена к народу РФ и попросили обратиться к Украине
В МОК ответили на сравнение Валиевой и попавшейся на марихуане американки
Как работает Кремль на фоне слухов о "вторжении" на Украину, рассказал Песков
The Sun стоит на своём: "вторжению РФ" на Украину быть. Но, может, не сегодня
Симоньян задалась вопросом, гений ли Семён Слепаков
Битва Пекина и Вашингтона — борьба за элиты Китая
Британская газета Mirror о "нападении" России: путинский дедлайн на 3 ночи истёк
Военные эксперты оценили опасения The Sun о "вторжении" РФ в Прибалтику
Украинцы бросились массово скупать оружие: в магазинах заканчиваются патроны
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете в Пекине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников