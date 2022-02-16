В Сети обсуждают пляжное фото Людмилы Максаковой в купальнике

Станислав Садальский показал фото 81-летней Людмилы Максаковой в крошечном бикини. Поклонники народной артистки РСФСР восхищены фигурой певицы.

Людмила Максакова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя", который ранее заявлял, что хочет жениться на маститой певице, разместил в своём Instagram-аккаунте два снимка Людмилы Васильевны — в молодости и в преклонном возрасте.

На старом снимке артистка запечатлена в белом купальнике. У актрисы — прекрасная спортивная фигура. Впрочем, возраст не помешал звезде нарядиться в мини-бикини и покрасоваться на пляже. Актриса запечатлена на фоне морского пейзажа в тёмно-синем купальнике и шляпе с широкими полями.

Садальский процитировал под фото Максаковой строчки известной песни.

"Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на десять лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой — чистой-чистой как весенний сад", — написал 70-летний актёр, признавшись, что готов целовать песок, по которому ходила Людмила Васильевна.

Подписчики Садальского похвалили Максакову за хорошую физическую форму.

"Фигурка-то для её возраста просто огонь"; "У дочки бюста побольше"; "Красивые, молодые, счастливые! Людмила Максакова всегда молчит о личном, воспитание не позволяет", — писали в Сети под постом актёра.

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