Симоньян задалась вопросом, гений ли Семён Слепаков

Глава RT Маргарита Симоньян оценила новую песню Семёна Слепакова, посвящённую вакцинации от COVID-19 и QR кодам. Журналистка гадает, гений ли шоумен или просто талантливый.

Семен Слепаков: Или нет... (Семён Слепаков, Джавид Курбанов)

Семён Слепаков презентовал своё очередное музыкальное творение под названием "Или нет". Бард-острослов примерил на себя роль сомневающегося в пользе прививок.

На протяжении всей песни лирический герой пытается решить, делать ли ему прививку от коронавируса или нет. Его сомнения разделяет разношёрстная публика в зале, выдавая по ходу песни свои неуверенные реплики.

"В московских гостиных спорят, Слепаков талантливый или гений", — написала под клипом шоумена телеведущая.

Подписчики Симоньян поделились своим мнением на этот счёт.

"Гений — Пушкин, или Чайковский, или Эйнштейн. Слишком стали разбрасываться этим словом, всех гениями называть"; "Ой, не смешите! И не гений, и не талант. Посредственность. впрочем, для нынешнего поколения сойдёт"; "Талантливый, но песня и исполнение — гениально"; "Но это не гениальность, но очень точно", — писали в Сети.

Ранее Ксения Собчак заявила, что если вас похвалила Маргарита Симоньян, это значит, что в жизни что-то пошло не так и вы "ушли с маршрута".