Глава RT Маргарита Симоньян оценила новую песню Семёна Слепакова, посвящённую вакцинации от COVID-19 и QR кодам. Журналистка гадает, гений ли шоумен или просто талантливый.
Семён Слепаков презентовал своё очередное музыкальное творение под названием "Или нет". Бард-острослов примерил на себя роль сомневающегося в пользе прививок.
На протяжении всей песни лирический герой пытается решить, делать ли ему прививку от коронавируса или нет. Его сомнения разделяет разношёрстная публика в зале, выдавая по ходу песни свои неуверенные реплики.
"В московских гостиных спорят, Слепаков талантливый или гений", — написала под клипом шоумена телеведущая.
Подписчики Симоньян поделились своим мнением на этот счёт.
"Гений — Пушкин, или Чайковский, или Эйнштейн. Слишком стали разбрасываться этим словом, всех гениями называть";
"Ой, не смешите! И не гений, и не талант. Посредственность. впрочем, для нынешнего поколения сойдёт";
"Талантливый, но песня и исполнение — гениально";
"Но это не гениальность, но очень точно", — писали в Сети.
Ранее Ксения Собчак заявила, что если вас похвалила Маргарита Симоньян, это значит, что в жизни что-то пошло не так и вы "ушли с маршрута".
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