Ларина раскритиковала Дмитрия Певцова: "Несёт кошмарную мракобесную пургу"

Подругу юности Дмитрия Певцова журналистку Ксению Ларину вывели из себя слова артиста о том, что современная молодёжь не хочет умирать "за веру, царя и отечество".

Обозреватель радио "Эхо Москвы" Ксения Ларина не одобрила слова своего старого приятеля, актёра и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Слова артиста показались ей "мракобесными".

"Какой же это ужас наблюдать за своими товарищами юности. Как меняется лицо, выражение лица, взгляд. Дима Певцов, Пиф, мой однокурсник. Он несёт кошмарную мракобесную пургу, предавая и юность свою, и всё, чему он учился у наших мастеров — чести, порядочности, правде жеста и правде чувства. Какой это ужас, как мне горько и стыдно", — выразила своё мнение журналистка в своём аккаунте в Facebook.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, депутат фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов заявил, что граждане нашей страны в прошлом расставались с жизнью, следуя не своим личным интересам, а интересам Родины. Он отметил, что неправильная работа с подрастающим поколением привела к тому, что на Украине воспитали русофобов.

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