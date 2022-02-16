Даня Милохин получил травмы в центре Москвы

Популярный тиктокер Даня Милохин попал в аварию в центре столицы. В исполнителя въехал велосипедист. Произошёл инцидент рядом с ТРК "Атриум" на Земляном Валу.

Как пишет Starhit, от удара Милохин упал на землю и ударился об асфальт лицом. После наезда тиктокер сначала лежал какое-то время рядом со своим авто, потом ему на помощь пришёл водитель-охранник и сам велосипедист. От вызова скорой Милохин отказался, довольно быстро отойдя от состояния шока. Исполнитель быстро вернулся в свой "Майбах" и уже через несколько минут сфотографировал своё побитое лицо, чтобы напугать фанатов.

Снимками полученных травм артист потом щедро делился с поклонниками в соцсетях, показав им, как выглядит его лицо после наезда с обеих сторон. К счастью, травмы оказались не слишком серьёзными — синяки, ссадины на висках, лбу и около брови.

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