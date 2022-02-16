Собчак сравнила свой брак с отношениями удава и кролика

Популярная блогер Ксения Собчак в очередной раз спровоцировала фолловеров пообсуждать её личную жизнь. Поводом стал День святого Валентина.

Пользуясь случаем, Собчак напомнила подписчикам своего Instagram о том, что она счастлива в браке с Константином Богомоловым, которого поблагодарила за то, что он "не Валентин".

В продолжение романтической темы "Кровавая барыня" опубликовала фото, на котором она в алом платье лежит на смятой постели в окружении белых кроликов:

© xenia_sobchak

"А вы в любви удав или кролик?" — задаёт вопрос под фото теледива.

Подписчики, впрочем, говорить о себе не захотели, предпочтя обсудить хозяйку аккаунта:

"С Константином вы — кролик", — предположили они. "Да!" — призналась Собчак.