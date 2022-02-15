Безлюдные похороны Зинаиды Кириенко возмутили поклонников актрисы

В момент прощания со звездой "Тихого Дона" Зинаидой Кириенко повторилась неприятная история, случившаяся ранее на похоронах Леонида Куравлёва.

В последний путь звезду советского кино проводили, устроив церемонию прощания в Доме Кино на Васильевской.

Место проведения траурного мероприятия можно назвать традиционным. В Доме кино всегда прощаются с именитыми артистами. Исключением стали похороны Леонида Куравлёва, тело которого было выставлено для прощания в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Как и в случае похорон звезды фильма "Афоня", с Зинаидой Кириенко пришли прощаться только самые преданные друзья, коллеги и поклонники.

Почитатели таланта актрисы были огорчены тем, что на похороны Кириенко пришли лишь немногие коллеги именитой воспитанницы режиссёра Сергея Герасимова.

Артистов на траурной церемонии можно было пересчитать по пальцам одной руки. Лично отдать дань памяти народной артистке РСФСР пришли Аристарх Ливанов, Николай Бурляев, Лариса Лужина и Евгений Герасимов. Последний неожиданно отметил, что Зинаида Михайловна никогда не прибегала к пластическим операциям, сохранив природную красоту.

Зрителям Зинаида Кириенко известна по ролям в таких культовых картинах, как "Тихий Дон", "Судьба человека", "Любовь земная" и многих других. Актриса скончалась от последствий коронавируса 12 февраля. Усугубляло состояние звезды отечественного кинематографа онкологическое заболевание.

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