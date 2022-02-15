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Автор Светлана Нерадовская

Дана Борисова призналась в психическом заболевании

Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова призналась своим подписчикам в том, что давно страдает психическим расстройством.

Дана Борисова призналась в психическом заболевании

Известно, что звезда уже долгое время старается победить наркозависимость. Она проходила курс лечения в Таиланде в 2017 году, а позже, по возвращению в России делилась впечатлениями о своём опыте прохождения лечения на телевидении.

Ведущая не скрывает, что тема зависимости ей очень близка и ей всегда есть, что сказать в этом отношении.

"Тема зависимости — это моя тема. Я люблю её, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает", — написала Борисова в своём Instagram.

В разговоре с поклонниками знаменитость уточнила, что зависимость — это навсегда, а сорваться можно даже спустя долгие годы.

"Зависимость — заболевание хроническое. Плюс у меня биполярное расстройство личности", — отметила Борисова.

Признаками биполярного расстройства считается неспособность нормально функционировать, а также необъяснимая смена настроения.

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Исповедь Даны Борисовой: наркотики, биполярка, алкоголь | Как звезд подсаживают на наркотики?
Автор: Светлана Нерадовская
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