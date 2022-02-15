Публика не успевает следить за романами Анастасии Волочковой. Только поклонники балерины свыклись с присутствием в жизни танцовщицы Олега, как тут же на горизонте нарисовался другой мужчина.
Анастасия Волочкова призналась, что никогда надолго не остаётся одна. Если заканчивается один роман, то скоро начинается другой. Олег, к которому звезда балета вернулась после разрыва с Сергеем Кузнецовым, исчез также быстро, как и появился.
В День всех влюблённых экс-прима Большого театра встретила новую любовь. Новый бойфренд восхитил балерину "невероятным телом". О мужчине известно, что он занимается бизнесом и младше Анастасии.
Лицо молодого человека Волочкова закрыла букетом красных роз. Появление нового возлюбленного ошеломило подписчиков балерины.
"Серёга, ты?";
"Так неделю назад другой был… тоже любимый. После Сергея уже…? Многосерийное кино!";
"Переживаю за её отношения, больше чем за свои";
"Неинтересно, как-то всё - дёшево. Мужиком был один Сергей, остальные клоуны какие-то";
"Да не Серёжа это! Такие себе из вас, добрые люди, детективы", — писали фолловеры под постом Анастасии.
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