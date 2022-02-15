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Автор Елена Былкина

Волочкова похвасталась новым бойфрендом

Шоу-бизнес

Публика не успевает следить за романами Анастасии Волочковой. Только поклонники балерины свыклись с присутствием в жизни танцовщицы Олега, как тут же на горизонте нарисовался другой мужчина.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова призналась, что никогда надолго не остаётся одна. Если заканчивается один роман, то скоро начинается другой. Олег, к которому звезда балета вернулась после разрыва с Сергеем Кузнецовым, исчез также быстро, как и появился.

В День всех влюблённых экс-прима Большого театра встретила новую любовь. Новый бойфренд восхитил балерину "невероятным телом". О мужчине известно, что он занимается бизнесом и младше Анастасии.

Лицо молодого человека Волочкова закрыла букетом красных роз. Появление нового возлюбленного ошеломило подписчиков балерины.

"Серёга, ты?";

"Так неделю назад другой был… тоже любимый. После Сергея уже…? Многосерийное кино!";

"Переживаю за её отношения, больше чем за свои";

"Неинтересно, как-то всё - дёшево. Мужиком был один Сергей, остальные клоуны какие-то";

"Да не Серёжа это! Такие себе из вас, добрые люди, детективы", — писали фолловеры под постом Анастасии.

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Сбежавший жених выдал всю подноготную Волочковой
Автор: Елена Былкина
Темы анастасия волочкова
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