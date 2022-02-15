Наталья Фриске ответила на нападки поклонников покойной сестры

Фанаты Жанны Фриске в штыки приняли попытку Натальи Фриске петь песни покойной сестры, подделываясь под образ Жанны.

Видео, на котором Наталья Фриске исполняет одну из композиций Жанны разлетелось в Сети. Публика решила, что сестра покойной артистки намерена присвоить себе репертуар Жанны. На такие мысли фанатов умершей певицы навела поразительное внешнее сходство Натальи с Жанной.

При этом интернет-пользователи отмечали, что сестра проигрывает сестре, так как её голос не дотягивает до уровня Жанны. Под скандальным видео писали, что Наталья имеет право заниматься вокалом, однако ей нужно искать свою манеру исполнения, а не заимствовать её у покойной родственницы.

Наталья равнодушно восприняла нападки хейтеров. Она отметила, что фанаты Жанны неправильно оценили видео, на котором она поёт песню сестры.

"Я не выступала, это я была с друзьями на свадьбе. Пусть думают, это их проблемы. Не хочу разговаривать", — сказала Наталья в беседе с BLITZ+.

Ранее Наталья Фриске призывала не сравнивать её со знаменитой сестрой.

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