Названы имена новых ведущих КВН вместо Маслякова

Стало известно, кто выступит в роли ведущего КВН вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. В новом сезоне игры проведут известные юмористы и артисты: Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

Ранее Масляков подчеркнул, что для КВН обязательно необходим ведущий, игра не может идти без него. Поэтому на период его отсутствия на его роль будут приглашать популярных квнщиков. А также людей, "не чужих игре, передаче".

"Хрусталёв, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант", — передаёт РИА Новости ответ представителя Александра Маслякова-младшего на вопрос о кандидатах на место ведущего КВН.

В среду, 2 февраля, Масляков опубликовал видео в соцсетях, в котором он рассказал, что заболел коронавирусом. Из-за этого ему в новом сезоне придётся пропустить несколько игр.

Слухи о том, что Нагиев подменит заболевшего мэтра, ранее уже появлялись в сети. Сам он косвенно эту информацию подтвердил, заявив что "дыма без огня не бывает".

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