Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову

Сын Олега Газманова Родион получил ожоги лица. Пострадал также волосяной покров артиста.

На восстановление Родиону Газманову дают 21 день.

Сорокалетний наследник народного артиста России ранее сообщил, что пострадал при пожаре на собственной кухне. Кулинарный эксперимент закончился для Родина тем, что у него обгорела кожа лица и опалились волосы. Выгорела часть бровей, ресницы и волосяной покров на голове.

Трихолог Татьяна Егорова объяснила, сколько времени Газманову-младшему придётся восстанавливаться, чтобы вернуться к первоначальному облику.

"Новые будут вырастать через 21 день. Стержни, которые оплавились, они уже не восстановятся, их нужно срезать", — цитирует слова врача портал BLITZ+.

Ранее сын Олега Газманова принял участие в испытании вакцины от COVID-19. Он объяснял, что чувствует себя прекрасно, однако сверхспособностей он так и не приобрёл после эксперимента.

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