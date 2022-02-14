Ляйсан Утяшева думает о смене фамилии

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что после 10-летней годовщины её свадьбы с шоуменом Павлом Волей её всё чаще посещают мысли о том, чтобы взять фамилию мужа.

В своём You-Tube шоу "Дерзкая готовка" Утяшева рассказала своим звёздным гостям, рэперу T-killah (Александру Тарасову) и блогеру Марии Беловой, что всерьёз думает о смене фамилии на "Воля", но для неё это решение будет очень ответственным и взвешенным.

Гимнастке кажется, что если она поменяет фамилию на ту, которую носит её супруг, для него это станет приятным сюрпризом на десятилетие свадьбы.

"Я до сих пор Ляйсан Утяшева, уже как десятый год! Я вот думаю, может, действительно, на "десяточку" сделать приятное. В начале надо такой пронзительный ролик выпустить: "Ляйсан Утяшевой больше нет". В стиле Бузовой", — пошутила в ходе передачи гимнастка.

Тарасов поддержал ведущую, сказав, что муж такой подарок обязательно оценит. А чтобы перемена прошла легче, рэпер посоветовал Утяшевой сделать фамилию двойной — Утяшева-Воля. Но гимнастка отметила, что такой вариант для неё слишком сложен.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля сыграли свадьбу 25 ноября 2012 года. Их пару считают одной из самых дружных и любящих среди российских звёзд.

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