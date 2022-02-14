Прилучный настаивает на компенсации в 4,5 миллиона рублей за свои травмы

Российский актёр Павел Прилучный в судебном порядке потребовал компенсацию в 4 миллиона 438 тысяч рублей от бизнесмена Владимира Семёнова, с которым у артиста произошла драка в калининградском ночном клубе в ноябре 2020 года.

Тогда вынужденный обратиться за помощью к медикам Прилучный не сразу рассказал общественности, что произошло между ним и владельцем ночного клуба. Сначала он просто сказал, что упал и ударился об асфальт в Калининграде. Позже выяснилось, что Прилучный стал инициатором скандала в ночном развлекательном заведении и своим поведением провоцировал конфликт с его владельцем, в результате которого был одним ударом отправлен в нокаут.

Итогом потасовки у Прилучного стали серьёзные челюстно-лицевые травмы. Актёру были сделаны две операции и были установлены четыре пластины. По словам артиста, этот конфликт был сравним с настоящей "мясорубкой".

"Я перенёс действительно сложную операцию на лице, даже две. У меня сейчас стоит шесть пластин, нет, четыре. Спустя год я более-менее восстановился. После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть. Я очень рад, что она отошла", — так описал Прилучный своё состояние в эфире НТВ.

Владелец клуба, с которым подрался Прилучный, свою вину в произошедшем с актёром отрицает. Он объяснил, что нанёс артисту всего один удар, и то в целях защиты. Прилучный в тот момент был сильно пьян, и травмировался, неудачно упав после нанесённого удара лицом на пол.

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