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Автор Николай Ткаченко

Алла Пугачёва объяснила, почему не реагирует на дурные высказывания

Шоу-бизнес

Заезда советской и российской эстрады Алла Пугачева объяснила, почему не отвечает на критические замечания в свой адрес. На странице в Instagram певица заявила, что знает одно правило обращения с плохими людьми, которого придерживается в жизни.

Алла Пугачёва объяснила, почему не реагирует на дурные высказывания

"Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: Не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут", — заявила Алла Борисовна.

Высказывание примадонны впечатлило поклонников её творчества. В комментариях к посту они поддержали артистку.

"Браво, легенда! Браво, Алла! Браво, женщина, которая поет! Лучшая!!!" — восхитилась одна из подписчиц.

"Великая Алла Борисовна! Спасибо, что напомнили эту гениальную мысль Юрия Никулина! Вы — лучше лучших!" — отметила другая.

"Самое главное, что правило хорошее и рабочее", — резюмировала третья.

Ранее россияне поддержали Пугачёву, после того, как коллега по сцене Ирина Понаровская в своих мемуарах не слишком лестно отозвалась о ней.

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Телеведущий Березин о Пугачёвой
Автор: Николай Ткаченко
Темы юрий никулин алла пугачёва
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Алла Пугачёва объяснила, почему не реагирует на дурные высказывания
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