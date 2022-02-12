Алла Пугачёва объяснила, почему не реагирует на дурные высказывания

Заезда советской и российской эстрады Алла Пугачева объяснила, почему не отвечает на критические замечания в свой адрес. На странице в Instagram певица заявила, что знает одно правило обращения с плохими людьми, которого придерживается в жизни.

"Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: Не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут", — заявила Алла Борисовна.

Высказывание примадонны впечатлило поклонников её творчества. В комментариях к посту они поддержали артистку.

"Браво, легенда! Браво, Алла! Браво, женщина, которая поет! Лучшая!!!" — восхитилась одна из подписчиц. "Великая Алла Борисовна! Спасибо, что напомнили эту гениальную мысль Юрия Никулина! Вы — лучше лучших!" — отметила другая. "Самое главное, что правило хорошее и рабочее", — резюмировала третья.

Ранее россияне поддержали Пугачёву, после того, как коллега по сцене Ирина Понаровская в своих мемуарах не слишком лестно отозвалась о ней.

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