Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть

Звезда "Тихого дона" Зинаида Кириенко в беседе с журналистами незадолго до кончины произнесла пророческие слова. Актриса умерла в возрасте 88 лет от COVID-19.

Несколько месяцев назад Зинаида Кириенко побеседовала с корреспондентами "Комсомольской правды". Журналисты, которые планировали выпустить интервью в день рождения артистки, отыскали запись и увидели в нём намёк на то, что Зинаида Михайловна предчувствовала свою кончину.

Кириенко жаловалась на то, что не востребована в кино. Артистка отмечала, что нужно ценить актёров, так как "они уходят".

"Я сейчас не снимаюсь. К сожалению, у нас странная режиссура. Такая актриса, как я, должна была бы сниматься вовсю. Но что бог дает, то дает. Мне жаль актеров, которые в свое время много значили, зрители их любили, потом они уходят — или болезни, или невозможность перейти на театральную сцену… Забвение — это самое тяжелое, что может быть. Хочу верить, что меня эта участь не постигнет", — цитирует слова актрисы "КП".

Актриса училась во ВГИКе и была ученицей режиссёра Сергея Герасимова.

Зинаида Михайловна верила в будущее отечественного кинематографа.

"Не всё сразу появляется. Нужно время, чтобы определить будущее молодых. А так режиссеры есть, конечно", — говорила артистка.

Зрителям Зинаида Кириенко известна по ролям в таких культовых картинах, как "Тихий Дон", "Судьба человека", "Любовь земная" и многих других. В Анапе имя актрисы выбито на "Аллее звезд".

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