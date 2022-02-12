Пореченков рассказал, как младший сын реагирует на жизнь в интернате

Наследнику Михаила Пореченкова одиннадцать лет. Мальчика, отличающегося неординарным и независимым характером, артист отдал в интернат.

У звезды сериала "Агент национальной безопасности" трое сыновей и дочка Мария. Самому младшему Петру нет ещё и двенадцати лет.

У самого Михаила Пореченкова есть опыт пребывания в интернате. Он несколько лет учился в школе-интернате в Польше, так как там работали его родители. 52-летний артист уверен, что интернат может научить ребёнка самостоятельности.

"Вот у меня младший пошел в кадетский класс — и раз в месяц их всех собирают и точно также увозят с понедельника по пятницу в интернат. Он в счастье!" — сказал артист в программе "Легенда" на сетевом телеканале RTVi на YouTube.

Актёр отмечает, что отпрыску так нравится жить в отрыве от родителей, что он просит подольше оставлять его в интернате. Мальчик вступил в подростковый возраст и ему очень нравится находиться в среде сверстников.

"Они на свободе, без лишнего понукания, надсмотра и глаза. За ними наблюдают, всё нормально… Но дают им полную общенческую свободу. В этом есть доля здравого смысла", — объяснил Михаил.

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