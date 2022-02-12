EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Пореченков рассказал, как младший сын реагирует на жизнь в интернате

Шоу-бизнес

Наследнику Михаила Пореченкова одиннадцать лет. Мальчика, отличающегося неординарным и независимым характером, артист отдал в интернат.

Пореченков рассказал, как младший сын реагирует на жизнь в интернате

У звезды сериала "Агент национальной безопасности" трое сыновей и дочка Мария. Самому младшему Петру нет ещё и двенадцати лет.

У самого Михаила Пореченкова есть опыт пребывания в интернате. Он несколько лет учился в школе-интернате в Польше, так как там работали его родители. 52-летний артист уверен, что интернат может научить ребёнка самостоятельности.

"Вот у меня младший пошел в кадетский класс — и раз в месяц их всех собирают и точно также увозят с понедельника по пятницу в интернат. Он в счастье!" — сказал артист в программе "Легенда" на сетевом телеканале RTVi на YouTube.

Актёр отмечает, что отпрыску так нравится жить в отрыве от родителей, что он просит подольше оставлять его в интернате. Мальчик вступил в подростковый возраст и ему очень нравится находиться в среде сверстников.

"Они на свободе, без лишнего понукания, надсмотра и глаза. За ними наблюдают, всё нормально… Но дают им полную общенческую свободу. В этом есть доля здравого смысла", — объяснил Михаил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«Битва экстрасенсов», ДНР, объявление в розыск и патриархат в семье // Легенда Михаил Пореченков
Автор: Елена Былкина
Темы
Новости
Пореченков рассказал, как младший сын реагирует на жизнь в интернате
В США выяснили, для чего Путин посетил Китай
Доктор Берг назвал 7 ранних признаков сахарного диабета
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Лыжницы сборной России выиграли эстафету!
Устали от огромных губ и ягодиц: За границей вновь полюбили российские авто
Иммунолог перечислил негативные последствия COVID-19 для мозга
Журналисты аплодировали: Валиева с улыбкой прошла через микст-зону
Выяснилась причина кончины актрисы Зинаиды Кириенко
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Мир. Новости мира
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Бывший СССР
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
Мир. Новости мира
"100 килотонн над Кремлём": Запад обсуждает ядерный удар по РФ
Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
Здоровье
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой
Новости спорта
Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой
Последние материалы
Французский тест: как определить характер по цвету любимых трусов женщины
Доктор Берг назвал 7 ранних признаков сахарного диабета
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Лыжницы сборной России выиграли эстафету!
Устали от огромных губ и ягодиц: За границей вновь полюбили российские авто
Иммунолог перечислил негативные последствия COVID-19 для мозга
Журналисты аплодировали: Валиева с улыбкой прошла через микст-зону
Выяснилась причина кончины актрисы Зинаиды Кириенко
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников