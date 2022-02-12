Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске

Александр Панкратов-Чёрный напугал поклонников снимком в инвалидном кресле.

72-летний актёр признался, что в его возрасте продолжать сниматься в кино непросто. Сейчас народный артист РФ работает в сериале "ИП Пирогова", где играет пожилого отца-хулигана главной героини.

"Я часто езжу с антрепризами, поэтому прихожу на площадку в разбитом состоянии. Вдруг все болячки повылезали…", — цитирует слова артиста издание "Я покупаю".

Панкратов-Чёрный разместил в своем Instagram-аккаунте кадры со съемок сериала. На фото он сидит в инвалидной коляске, его ноги прикрыты клетчатым пледом. Актёр запечатлён в окружении коллег. Своих соратников по съёмкам звезда кинематографа назвал "нашей дружной семьей".

"Мой персонаж — интересный человек: пенсионер, глава семейства, при этом хулиган. Даже своей пассии однажды селедку в плафон подкинул. Вместе с тем, он человек добрый, очень любит свою внучку Юлечку, интеллигентный, всегда при галстуке", — объяснил артист.

Артист работает в амплуа неунывающего человека, лукавого и находчивого. Зрители любят его по фильмам "Где находится нофелет?", "За прекрасных дам!", "Забытая мелодия для флейты" и др.

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