Выяснилась причина кончины актрисы Зинаиды Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко ушла из жизни на 89 году жизни. За два дня до смерти актрису госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Состояние артистки ухудшилось стремительно. Родные Кириенко отмечали, что сначала коронавирус начал отступать, но потом болезнь проявилась с новой силой.

По информации "МК", днём Зинаида Михайловна ослабла и была дезориентирована. Её увезли в бессознательном состоянии в больницу. Медики охарактеризовали состояние актрисы как средней тяжести. Некоторые источники отмечали, что состояние Кириенко усугублялось онкологическим заболеванием.

Дебютировала Зинаида Кириенко в кино ещё будучи студенткой ВГИКа. Она сыграла в картине "Надежда" под руководством своего прославленного педагога Сергея Герасимова.

Зрителям Зинаида Кириенко известна по ролям в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Любовь земная" и многих других. В Анапе имя актрисы выбито на "Аллее звезд".

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