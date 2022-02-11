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Автор Елена Былкина

Гузеева накормила шикарным обедом красавца-мужчину: "Котлеты из лося"

Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала себя отменной хозяйкой. Актриса расстаралась для привлекательного мужчины. Красавца звезда ТВ потчевала котлетами из лося и мясом чёрного петуха.

Гость Ларисы Гузеевой
Гость Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева опубликовала в разделе сторис Instagram видео, на котором она показывает обильно накрытый стол. За столом сидит красавец-мужчина, статный и с пышной шевелюрой.

— Дорогой мой Ларик, за тебя, — говорит гость телесвахи.

— Спасибо, моё счастье, — отвечает Лариса Андреевна.

Ведущая шоу "Давай поженимся" показала блюда, который она состряпала к приезду дорого гостя.

"Вот так я его с самолёта встречаю, ну а как же — дружок же. Вот кстати котлеты из лося, а петух чёрный, который бегает сам как идиот. Ноги у него жилистые", — перечислила блюда телеведущая.

Мужчина тоже порадовал Гузееву, подарив ей букет жёлтых тюльпанов.

"А смотрите, какой он мне букет привёз. Уже весна просто. Потому что что? Потому что лучший друг", — объяснила знаменитость.

Дальше следовали нежные признания.

"Люблю, — сказал друг Гузеевой

А я тебя", — ответила звезда ТВ.

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Живая жизнь. Эпизод 6. Выпуск от 30.03.2019
Автор: Елена Былкина
Темы лариса гузеева
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