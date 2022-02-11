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Автор Елена Былкина

Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова

Шоу-бизнес

На смену Александру Маслякову нашли нового ведущего Клуба весёлых и находчивых.

Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова

В официальном сообществе КВН в Instagram объявили, кто теперь будет вести всенародно любимую игру с 60-летней историей. Сообщается, что новым ведущим КВН станет Дмитрий Нагиев.

"Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!" — гласит анонс нового сезона "Клуба весёлых и находчивых".

Также выяснилось, что Нагиеву доверено вести 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Нагиев ранее намекал на то, что его пригласили на роль ведущего КВН. На вопросы журналистов он уклончиво замечал, что не бывает "дыма без огня". При этом он уверял, что о замене Александра Маслякова говорить преждевременно.

Ранее на официальной странице КВН в Instagram объяснили, что из-за заражения COVID-19 Масляков вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН. Предполагается, что замена будет временной, пока "президент планеты КВН" снова не вернётся в строй. 

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Масляков выбрал новым ведущим КВН Дмитрия Нагиева? Что сказал сам Нагиев по этому поводу
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы дмитрий нагиев александр масляков
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