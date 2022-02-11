Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова

На смену Александру Маслякову нашли нового ведущего Клуба весёлых и находчивых.

В официальном сообществе КВН в Instagram объявили, кто теперь будет вести всенародно любимую игру с 60-летней историей. Сообщается, что новым ведущим КВН станет Дмитрий Нагиев.

"Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!" — гласит анонс нового сезона "Клуба весёлых и находчивых".

Также выяснилось, что Нагиеву доверено вести 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Нагиев ранее намекал на то, что его пригласили на роль ведущего КВН. На вопросы журналистов он уклончиво замечал, что не бывает "дыма без огня". При этом он уверял, что о замене Александра Маслякова говорить преждевременно.

Ранее на официальной странице КВН в Instagram объяснили, что из-за заражения COVID-19 Масляков вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН. Предполагается, что замена будет временной, пока "президент планеты КВН" снова не вернётся в строй.

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