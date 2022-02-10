Александр Васильев поучаствовал в необычной выставке бижутерии

Историк моды Александр Васильев привёз свои экспонаты на выставку в Звенигород. Звезду "Модного приговора" восхитила провинциальная коллекция бижутерии.

В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее открылась выставка под названием "Не золото, а блестит". Экспонаты для экспозиции предоставила коллекционер Елена Юрова. Дополнили выставку предметы из коллекции историка моды Александра Васильева.

Посетители выставки могли увидеть бусы, браслеты, камеи, медальоны, колье, броши, серьги. Выполнена бижутерия с историческим налётом из стекла и бисера. Есть в коллекции Юровой и совершенно удивительные экземпляры из бумаги и хлеба.

Большая часть коллекции увлечённый коллекционер нашла на барахолках и блошиных рынках.

"Там могут сказать, когда украшение было куплено, кто носил, какой замочек, на что бусы нанизаны. А это очень важно", — цитирует слова Юровой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Поддержал собирательницу бижутерии ведущий "Модного приговора" Александр Васильев. Он привёз в Звенигород платья, туфли и сумочки из своего собрания.

"Много лет наша семья дружна с семьей Юровых. Нас объединяет соседство, страсть к старине и желание сделать современный мир лучше и интереснее, Поэтому я с радостью принял предложение поучаствовать в этой великолепной выставке несколькими экспонатами из коллекции моего фонда", — сказал Васильев.

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