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Автор Елена Былкина

Знаменитые актёры "Убойной силы" не пришли на похороны режиссёра Бутурлина

Шоу-бизнес

Траурную церемонию прощания с режиссёром "Убойной силы" и Улицы разбитых фонарей" Виктором Бутурлиным проигнорировали главные звёзды "ментовских" сериалов.

Виктор Бутурлин
Виктор Бутурлин

В Санкт-Петербурге проводили в последний путь режиссёра, снявшего культовые сериалы про правоохранительные органы. Прощались с кинодеятелем в крематории на Шафировском шоссе.

Как сообщает Пятый канал, из коллег на похороны пришли Сергей Кошонин и Сергей Мурзин. А вот центральные актёры полицейской телесаги — Константин Хабенский, Андрей Федорцов, Сергей Селин, Михаил Пореченков, Семен Стругачев и Александр Тютрюмов не явились отдать дань памяти режиссёру, в сериале которого они начинали свою карьеру в кино.

Виктор Бутурлин скончался в возрасте 75 лет 5 февраля. Он допоздна принимал зачёт у студентов в Высшей Школе Режиссёров и Сценаристов при "Ленфильме". Когда режиссёр выходил из учебного заведения, он упал.

Режиссёр, обладающий званиями заслуженного деятеля искусств РФ, работал над популярными российскими сериалами "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Время любить", "Алька", "Жить сначала", "Дилер". Бутурлин попробывал свои силы и в актёрской работе, сыграв роль третьего плана в картине "Родня" Никиты Михалкова.

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Убойная сила Прорвёмся, опера! Клип к сериалу
Автор: Елена Былкина
Темы никита михалков константин хабенский
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